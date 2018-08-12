Başakşehir Trabzonspor şifresiz izle canlı yayın goller Başakşehir Trabzonspor maçı canlı izle Periscope takip et

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Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak karşılaşma Saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma Bein Sporst 12den canlı olarak ekranlara gelecek.

STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Mustafa, Ibanez, Kucka, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onazi, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Rodallega

Başakşehir Trabzonspor maçı hakemi

Başakşehir Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Serkan Tokat olacak.

İki takımdaki sakat ve cezalı futbolcular

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.

21. randevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor 3 sezondur yeniliyor

Trabzonspor, son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Ünal Karaman, 3 bin 178 gün sonra takımın başında

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunun ilk maçında bugün Medipol Başakşehir’e konuk olacak, Ünal Karaman, teknik direktör olarak bordo-mavililerin başında ilk kez görev alacak.

1990-1991 sezonunda Malatyaspor’dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonuna kadar bordo-mavili takımda futbol oynadı, takım kaptanlığı da yaptı.Temmuz 2009’da Trabzonspor’da sportif direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos’un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıktı. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş’in yardımcısı olarak görevine devam etmişti.

2013 yılında Trabzonspor’da sportif direktör görevinde de bulunan Karaman, 2018-2019 sezonu öncesi bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirildi. Ünal Hoca, Medipol Başakşehir maçıyla 3 bin 178 gün sonra Trabzonspor’un başında sahaya çıkacak.

İstanbul'da 5 maçtır kaybediyor

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi.

İstanbul'da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.

Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla aldı.

Genç Karadeniz ekibi kazandı

Trabzonspor'un yarın İstanbul'da karşılaşacağı Başakşehir maçı öncesinde iki takımın U17 ve U19 takımları Trabzon'da karşılaştı.

U17 kategorisinde Kadir Özcan Tesislerinde oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakibini 1-0 yendi. Bordo mavililerin golünü Süleyman kaydetti.

U19 kategorisindeki maç ise Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde oynandı. Başakşehir'in 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı Trabzonspor 5-2 kazandı. Bordo mavililerin gollerini Enes (3), Gökdeniz (P), İsmail (P) kaydetti.