Başakşehir ve Beşiktaş zorlu randevuda! İşte muhtemel 11'ler...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşmanın canlı anlatımını STAR.COM.TR'den takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan - Caiçara - Attamah - Da Costa - Clichy - Gökhan - Mahmut - Visca - Mossoro - Kerim - Adebayor
Beşiktaş: Fabri - Gökhan - Pepe - Medel - Adriano - Atiba - Tolgay - Lens - Talisca - Babel - Negredo
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