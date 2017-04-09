Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesi Tudor'a gönderme!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ankara’da 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği – Galatasaray Hatıra Ormanı açılış etkinliğine katıldı.

GS TV'ye konuşan Dursun Özbek, Pazartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçı hakkında sorulan soruya, "Galatasaray için çok önemli. Takımın durumu çok iyi, geçtiğimiz hafta 4-0’lık bir galibiyet almıştık. Galatasaray olarak amacımız ligi en üst sırada bitirmek. Tüm gücümüzü yarın ortaya koyacağız. İki tane çok önemli maçımız var. Öncelikle yarınki Başakşehir maçı ve iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisi. İki maçı da 3’er puanla kapatmak zorundayız. Ben tüm futbolcularıma ve teknik heyete başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

Fenerbahçe taraftarını 23 Nisan’da oynanacak olan derbiye davet eden Başkan Dursun Özbek, "Kalkan yasak sonrası Kadıköy’de bizim seyircimiz tribünde yerlerini almıştı; Fenerbahçe taraftarını da bizim stadımıza bekliyoruz. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe maçlarının çok keyifli geçeceğine ve her iki maçın ardından galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta Helsinki’de bulunan ve burada görüşmeler yapan Başkan Dursun Özbek konuyla ilgili olarak, "Taraftarımızın rahat olsun. UEFA konusunda bilgi kirliliği var. Bunları gidermek için defalarca UEFA’ya gittim ve açıklama yaptım. Federasyon yetkilileri de açıkladı. Galatasaray’ın UEFA ile ilgili sıkıntısı yok. Galatasaray’ın sıkıntısı; UEFA’nın Financial Fair Play kurallarına uymak zorunda olması. Bundan sonra da kurallarının dikkate alınması lazım. UEFA yetkilileri de bunu ifade etti. Sadece Galatasaray için değil tüm Türk kulüplerinin UEFA’nın koyduğu kriterleri iyi takip etmesi lazım. Şimdi orada Servet Yardımcı gibi bir arkadaşımız görevde. Bu Türk futbolu için büyük bir şans. Kendisini bir kez daha kutluyorum. Orada bize ilgi çok büyük. Bunu değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.