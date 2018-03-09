Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir'de Adebayor, Emre ve Arda Turan Alanya deplasmanında yok

Spor Toto Süper Lig’de yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir’e üç kötü haber birden.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ile Arda Turan, Spor toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncular Alanya deplasmanda forma giyemeyecek.

Adebayor ve Arda Turan, ligin 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaları için engel olmadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuların Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

(A Spor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA