Başakşehir'de Adebayor, Emre ve Arda Turan Alanya deplasmanında yok
Spor Toto Süper Lig’de yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir’e üç kötü haber birden.
İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ile Arda Turan, Spor toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncular Alanya deplasmanda forma giyemeyecek.
Adebayor ve Arda Turan, ligin 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaları için engel olmadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuların Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.
(A Spor)
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