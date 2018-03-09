Başakşehir'de Adebayor, Emre ve Arda Turan Alanya deplasmanında yok

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ile Arda Turan, Spor toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncular Alanya deplasmanda forma giyemeyecek.

Adebayor ve Arda Turan, ligin 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaları için engel olmadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuların Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

(A Spor)