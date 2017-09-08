Başakşehir'de Ufuk Ceylan'la yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, transferin son gününde Ufuk Ceylan ve Musa Muhammed ile yollarını ayırdı.
Transferin hızlı takımlarından Medipol Başakşehir, transfer döneminin son gününde iki futbolcu ile yollarını ayırdı.
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, kaleci Ufuk Ceylan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.
Başakşehir, genç futbolcu Musa Muhammed'i de Bulgaristan temsilcisi Lokomotiv Plovdiv'e kiraladıklarını duyurdu.
AA
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