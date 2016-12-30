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Başakşehir’den iki transfer bombası daha!

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Gençlerbirliği’nden İstanbul’un devlerinin de istediği İrfan Can Kahveci’yi transfer eden Başakşehir, Egemen Korkmaz ve Tunay Torun’u da kadrosuna katıyor.

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4 Ocak’ta başlayacak olan resmi transfer döneminde iki futbolcuya da imza attıracak olan Medipol Başakşehir, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek iki futbolcuyu da makul bonservis bedelleriyle transfer edecek.
 
TUNAY’I BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU
 
Turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş’ın da istediği Tunay Torun için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardıktan sonra 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla da her konuda anlaştı.
 
Küçülmeye gitme kararı alan Kasımpaşa sezon sonunda oyuncusunun bedelsiz olarak ayrılması yerine Başakşehir’den bonservis ücreti almaya karar verdi.
 
EGEMEN KORKMAZ YEDEK BEKLEYECEK
 
34 yaşındaki stoper Egemen Korkmaz da İsviçre 2. Ligi’nde bu sezon 12 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig’e dönmek isteyen tecrübeli stoper, şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir’de Alexandru Epureanu ve Yalçın Ayhan ikilisinin arkasında yedek bekleyecek. (Amkspor)

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