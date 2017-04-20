Medipol Başakşehir'den Lyon'a mesaj

Başakşehir, UEFA'nın dün aldığı karara da atıfta bulunarak 'Bu akşam @UEFA sayesinde 77 milyon @Besiktas'la beraber Lyon. Bu akşam seni nasıl bir taraftar bekliyor, bil_miLYON' mesajını paylaştı.

Bu akşam @UEFA sayesinde

77 milyon @Besiktas'la beraber Lyon. Bu akşam seni nasıl bir taraftar bekliyor, bil_miLYON 🤔 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 Nisan 2017