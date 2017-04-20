Medipol Başakşehir'den Lyon'a mesaj
Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Lyon maçı öncesi bir mesaj paylaştı.
Başakşehir, UEFA'nın dün aldığı karara da atıfta bulunarak 'Bu akşam @UEFA sayesinde 77 milyon @Besiktas'la beraber Lyon. Bu akşam seni nasıl bir taraftar bekliyor, bil_miLYON' mesajını paylaştı.
Bu akşam @UEFA sayesinde— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 Nisan 2017
77 milyon @Besiktas'la beraber Lyon. Bu akşam seni nasıl bir taraftar bekliyor, bil_miLYON 🤔
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