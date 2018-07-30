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Başakşehir'den tatsız prova

Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu.

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Avusturya'nın Salzburg kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Stuttgart ile karşılaştı. Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan Can, Kerim Frei ve Bajic ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Stuttgart, Maffeo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Gurbetçi milli futbolcu Berkay Özcan'ın 39'uncu dakikada attığı golle Stuttgart devreye 2-0 önde gitti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Stuttgart, 56'ncı dakikada Akolo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir, 88'inci dakikada Napoleoni'nin attığı gol ile durumu 3-1'e getirdi. 
 
Karşılaşma sonunda başka gol olmadı ve Başakşehir, Stuttgart ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldı.
 
Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile VfB Stuttgart Başkanı Wolfgang Dietrich kısa süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.
 
Turuncu lacivertliler, Salzburg kampındaki son hazırlık maçında 2 Ağustos'ta Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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