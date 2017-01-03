Başakşehir'e kötü haber!

Hollanda basınına konuşan Hollanda doğumlu Faslı oyuncu, Başakşehir'in teklifini kabul etmedğini ifade ederek, bunun gerekçesinin yalnızca İstanbul'da yaşanan terör saldırıları olmadığını vurguladı.

Kali, "Bu günlerde her yerde terörizm var. Ancak bu benim için Başakşehir'e gitmememdeki ana neden değil. Willem'de kendimi aşacak bir durumun belirdiğini hissediyorum" ifadesini kullandı.

Ajansspor