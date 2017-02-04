Başakşehir-Galatasaray (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir'e konuk oluyor. Kritik mücadeleyi dilerseniz STAR.COM.TR üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.