Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir'in Arda Turan teklifi Barcelona'yı şaşırttı

Arda Turan transferi için Barcelona ile masaya oturan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız futbolcuyu ücretsiz olarak istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini bitirmek için dün Barcelona'ya giderken, dün akşam yapılan görüşmede sürpriz gelişmeler yaşandı. Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda daha da güçlenmeyi planlıyor. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ transfer için dün özel uçakla İspanya'ya giderken, yılın transferi için Barcelona kulübü ile masaya oturdu.

Başakşehir, Arda Turan'ı 1,5 yıllığına kiralamak istediğini Katalan ekibine bildirdi. Barcelona'dan gelen yanıt ise Turuncu lacivertlileri şok etti. Barcelona, Arda Turan için 1,5 yıllığına 2 milyon euro kiralama bedeli istedi.  Başakşehir ise Arda Turan'ın yerine Liverpool'dan Coutinho'yu da transfer eden ve milli futbolcumuzu tamamen gözden çıkaran Barcelona'ya karşı teklifte bulundu. Turuncu lacivertliler, 1,5 yıllık ücretsiz kiralama ve Arda'nın 1,5 yıllık ücreti olan 10,8 milyon euro'nun yarısını ödeme teklifinde bulundu.

İki kulübün de kendisi için en uygun şartlarda tamamlamak istediği transferde görüşmeler bugün de devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunan Mahkemesi, darbeci teröristlere verilen ilticayı dondurdu

Yunan Mahkemesi, darbeci teröristlere verilen ilticayı dondurdu

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

Evin çatısından çıkan şey hayretler içinde bıraktı!

Evin çatısından çıkan şey hayretler içinde bıraktı!

Yıllar sonra bu halde bulundu

Yıllar sonra bu halde bulundu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA