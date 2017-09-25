Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile oynayacağı maçı Matej Jug yönetecek
Başakşehir'in, C Grubu'nda Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi mücadele eden Medipol Başakşehir'in, C Grubu'nda Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.
Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da saat 22.05'te başlayacak maçta, Matej Jug'un yardımılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.
Tomislav Pospeh'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ve Dejan Balazic.
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