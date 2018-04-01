Başakşehir'in en büyük kozu Avcı!

Medipol Başakşehir, ligde son 8 haftaya şampiyonluk umuduyla giriyor. İstanbul ekibinin en önemli kozu da teknik direktör Abdullah Avcı olacak.

2005 yılından bu yana İstanbul kulübünün içerisinde olan ve bu takımın ortaya çıkarılmasında büyük payı olan başarılı çalıştırıcı, bu sezon hem bir handikap yaşıyor hem de önemli bir avantajı elinde tutuyor.

Buna göre Avcı'nın yarıştaki rakipleri; Fatih Terim, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman gibi şampiyonluk tecrübesi bulunuyor. Her 3 hoca da ligde şampiyonluk tecrübesi tattı. Ancak Abdullah Avcı'yı öne çıkaran farklı bir konu mevcut. Avcı futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde bu 3 isimle de yakından çalıştı.

İyi biliyor

İstanbulspor'da futbolculuk döneminde 1992-93 sezonunda Şenol Güneş'in öğrencisi olan tecrübeli futbol adamı, Aykut Kocaman ile de İstanbulspor günlerinde hem takım arkadaşlığı yaptı hem de teknik heyette görev aldı.

2004 ile 2005 yıllarında ise Galatasaray ve Milli Takım'da Fatih Terim ile yakın temas kurup, altyapı sorumlusu olan Abdullah Avcı, her 3 ismi de çok iyi biliyor. (Milliyet)