Başakşehir'in genç oyuncusu Okan Saraçoğlu'na İtalya'dan iki talip

Parma ve Brescia Ocak transfer dönemi için Türkiye’den bir yıldızı takibe aldı.

Calciomercato’nun haberine göre, iki klüp Medipol Başakşehir in 98 doğumlu genç yıldızı Okan Saraçoğlu’nu istiyor.

Futbolu kaptan Emre Belözoğlu’na benzetilen genç yıldızın aynı zamanda Bulgaristan pasaportu mevcut. Aynı zaman da FC Köln ve Hannover 96’da Okan’ı takip eden klüpler arasında.

Teklifin yaklaşık €500bin + Sonraki satışdan pay olması bekleniyor. Okan Saraçoğlu Başakşehir'in Hoffenheim maçı kadrosunda kendine yer bulmuştu.