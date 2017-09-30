Başakşehir'in Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna Adebayor da dahil edildi

Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'deki son iki maçını kazanamayan turuncu-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir'in 10 puanı bulunurken, uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen Göztepe ise 13 puana sahip.

Adebayor maç kadrosunda

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Adebayor, ligde Gençlerbirliği, UEFA Avrupa Ligi'nde de Braga ile oynanan karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı.

Braga maçı için Portekiz'e götürülmeyen Adebayor, dün İstanbul'dan İzmir'e giderek, turuncu-lacivertli takımın kampına katıldı.

Deplasman serisi bitiyor

Turuncu-lacivertli takımın, Göztepe karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi sona eriyor.

İstanbul ekibi deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelmiş ve sahadan uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga'ya 89. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında yarın İzmir'de Göztepe karşısına çıktıktan sonra, 8. hafta maçında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.