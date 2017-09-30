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Başakşehir'in Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna Adebayor da dahil edildi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Göztepe karşısına çıkacak.

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Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar  Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'deki son iki maçını kazanamayan turuncu-lacivertliler,  Göztepe'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan  Medipol Başakşehir'in 10 puanı bulunurken, uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen  Göztepe ise 13 puana sahip.

Adebayor maç kadrosunda

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor,  Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan  Adebayor, ligde Gençlerbirliği, UEFA Avrupa Ligi'nde de Braga ile oynanan  karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı.

Braga maçı için Portekiz'e götürülmeyen Adebayor, dün İstanbul'dan  İzmir'e giderek, turuncu-lacivertli takımın kampına katıldı.

Deplasman serisi bitiyor

Turuncu-lacivertli takımın, Göztepe karşılaşması ile 3 maçlık  deplasman serisi sona eriyor.

İstanbul ekibi deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'in 6.  haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelmiş ve sahadan uzatma  dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi C  Grubu ikinci maçında Braga'ya 89. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında yarın İzmir'de  Göztepe karşısına çıktıktan sonra, 8. hafta maçında evinde Aytemiz Alanyaspor'u  konuk edecek.

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