Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Elia: Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakındım
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Elia'dan Fenerbahçe itirafı geldi.
BAŞAKŞEHİR’İN başarılı Hollandalı oyuncusu Elia’dan itiraf geldi: Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakındım. Hatta onların direktörüyle de görüştüm. Fenerbahçe’ye transferim an meselesiydi. Ancak yabancı kontenjanı olduğu için bu gerçekleşmedi. (Akşam)
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