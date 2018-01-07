Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Elia: Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakındım

BAŞAKŞEHİR’İN başarılı Hollandalı oyuncusu Elia’dan itiraf geldi: Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakındım. Hatta onların direktörüyle de görüştüm. Fenerbahçe’ye transferim an meselesiydi. Ancak yabancı kontenjanı olduğu için bu gerçekleşmedi. (Akşam)