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Başakşehir'in ikinci golünde top dışarıdan çevrilmiş

Medipol Başakşehir'in Akhisarspor'a attığı 2. gol öncesinde topun dışarıdan geldiği ortaya çıktı

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Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken İstanbul ekibine galibiyete getiren golle ilgili itirazlar yaşandı. Golü getiren pozisyon öncesi Elia'nın topu oyun alanından mı dışarıdan mı çevirdiği tartışmaları yaşandı. Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un piero görüntülerine göre top dışarıdan çevrildi.

Bu pozisyonun devamında Elia, topu Alparslan'a verdi, Alparslan'ın asistiyle Visca golü attı.

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