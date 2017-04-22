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Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı sonrası stad dışında istenmeyen olaylar yaşandı.

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Medipol Başakşehirli oyuncular, stattan ayrılırken edilen küfür sonrası taraftarla tartışmaya girdi. Olayları A Spor televizyonu kameramanı çekmek istedi. Oyuncular, görüntü alınmasını istemezken, A Spor kameramanı darp edildi. Yaşanan olaylar sonucu şikayette bulunan basın mensubu darp raporu aldı ve olay adli makamlara sevkedildi.

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