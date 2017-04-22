Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı

Köln'de onbinler ırkçılığa 'hayır' dedi

Aşırı sağcı AfD partisinin Köln'de düzenlediği kongre nedeniyle kentte on binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri yaptı. Solcu gençler ile polis arasında yaşanan arbedede 2 polis yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.