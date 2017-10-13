Başbakan Yıldırım'dan Ankara'ya stat müjdesi Başbakan Yıldırım: 'Uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı'nı, 50 binin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edeceğiz. Bunun da kararını aldık. Hayırlı uğurlu olsun.'