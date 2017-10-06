Başbakan Yıldırım'dan Süleymanoğlu ailesine 'geçmiş olsun' telefonu Başbakan Yıldırım, karaciğer nakli yapılan eski olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşiyle telefonla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.