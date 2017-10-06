Başbakan Yıldırım'dan Süleymanoğlu ailesine 'geçmiş olsun' telefonu
Başbakan Yıldırım, karaciğer nakli yapılan eski olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşiyle telefonla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, karaciğer nakli yapılan eski olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşiyle telefonla görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nu telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Yıldırım, Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında doktorlarından da bilgi aldı.
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