Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Binali Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı geldi

81 yaşında hayatını kaybeden İlhan Cavcav için Başbakan Binali Yıldırım 'Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi verdiğini, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyasına unutulmaz hizmetlerde bulunduğunu bildirdi. Başbakan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
 
"Türk sporunun ve iş dünyasının efsanevi ismi" olarak nitelediği Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum." 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA