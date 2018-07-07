Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başkan Ali Koç'a büyük ilgi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazırlık maçında takımını yalnız bırakmazken, sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazırlık maçında takımını yalnız bırakmazken, sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
 
Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Koç'a, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İlgi nedeniyle stadın içine girmekte zorlanan Koç, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Taraftarlar sık sık "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı.
 
Ali Koç'a kulübün başkan vekili Semih Özsoy ile sportif direktör Damien Comolli eşlik etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çıngıraklı yılanı tuttuğuna pişman oldu

Çıngıraklı yılanı tuttuğuna pişman oldu

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sudan servet çıkarttı

Sudan servet çıkarttı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA