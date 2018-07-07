Başkan Ali Koç'a büyük ilgi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazırlık maçında takımını yalnız bırakmazken, sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Koç'a, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İlgi nedeniyle stadın içine girmekte zorlanan Koç, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Taraftarlar sık sık "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı.

Ali Koç'a kulübün başkan vekili Semih Özsoy ile sportif direktör Damien Comolli eşlik etti.