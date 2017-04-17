Mevlüt Erdinç'in 'Başkan' paylaşımı büyük ilgi topladı
Fransa Ligi'nde Metz forması giyen Mevlüt Erdinç'in referandum sonrası Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Başkan' paylaşımı ilgi topladı.
- Yeni Şafak
Fransa'da forma giyen gurbetçi futbolcu Mevlüt Erdinç tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği referandum sonuçlarının ardından Instagram adresinden anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu seçim sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından; 'Futbolcu olmadan önce normal bir insanım. Tarafım var, fikrim var özgürüm' yazılı bir paylaşım yaptı.
Kısa sürede 2 bin beğeni alan gönderiye yüzlerce de yorum yapıldı.
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