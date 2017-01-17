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Ofspor Başkanı Olcay Saral'dan Mehmet Ekici'ye gönderme

Fenerbahçe'ye transfer olmak için 'Gerekirse Ofsapor'a giderim' açıklaması yapan Mehmet Ekici'ye başkan Olcay Saral'dan yanıt geldi.

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Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe üçgeninde büyük bir transfer krizine neden olan ve son olarak süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başkan Muharrem Usta'nın Beşiktaş'a satmak istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transferi konusunda ısrarcı olunca süresiz kadro dışı kalmıştı.
 
MEHMET EKİCİ: OFSPOR'A BİLE GİDERİM
 
Mehmet'in, "Ya şimdi Trabzonspor'a para kazandırarak Fenerbahçe'ye transfer olurum ya da sezon sonuna kadar bekler, bedelsiz giderim" resti sonrası Trabzonspor yönetimi sert bir tavır takınmıştı. Ekici'nin Trabzon yönetimi ile yaptığı son görüşmede, "Ofspor'a bile giderim, Beşiktaş'a gitmem" dediği de iddia edilmişti.
 
"OFSPOR DA BAYILMADI SANA"
 
Bu iddianın kamuoyuna yansımasının ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor cephesi de polemiklere dahil oldu! Ofspor Başkanı Olcay Saral, kendisine ait twitter hesabından Mehmet Ekici'yi hedef alarak, "Ofspor da bayılmadı sana!" şeklinde mesaj atarak, tepkisini gösterdi.
 
Bilindiği üzere Mehmet Ekici Trabzonspor yönetiminin aldığı "kadro dışı" kararı sonrası, dün akşamdan itibaren tek başına idman yapmaya başladı.

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