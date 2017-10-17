Başkandan flaş açıklama! Emre Akbaba'nın fiyatı artık...

Emre Akbaba ve Vagner Love gibi yıldız futbolcuları kadrosunda barındıran Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu, her iki oyuncu hakkında çıkan transfer haberlerine ateş püskürdü. Şimdiye kadar Emre ve Love’la ilgili her hangi bir teklif almadıklarını açıklayan Çavuşoğlu, radyo ve televizyon programlarına bağlanan sahte menajerlere değinirken, ‘Bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlara gülüyorum’ dedi.

İşte Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu’ndan Emre Akbaba ve Vagner Love açıklaması…

Geçtiğimiz gün radyoda Ayhan Yeşilbaş diye bir menajer Vagner Love hakkında açıklamalarda bulundu, Love’un menajeri kesinlikle bu şahıs değildir, oyuncunun tek bir temsilcisi vardır o da Cenk Melih Yazıcı'dır. Emre Akbaba ve Vagner Love hakkında çeşitli haberler yazılıp çiziliyor, okurken resmen gülüyorum. Televizyon ekranlarında bazı yorumcular bilgi sahibiymiş gibi konuşuyorlar resmen dehşete düşüyorum. Love’la ilgili ‘Monaco’dan 500 bin euro’ya aldığımız, oyuncunun burada iyi bir paraya oynadığı’ söyleniyor. Vagner Love’u biz bedavaya aldık, oyuncu imza parası almadı ve biz ona yıllık 1,5 milyon Euro veriyoruz.

EMRE ARTIK 5 MİLYON EURO DEĞİL!

Emre Akbaba hakkında her hangi bir transfer teklifi gelmedi, gelse zaten biz bunu açıklardık. Her transfer döneminde böyle haberler yapılır. Yazın Emre için 5 milyon Euro istiyoruz şeklinde haberler yapılmıştı fakat o 3 ay önceydi şimdi oyuncunun değeri o paraları da geçti. Sanırım Türkiye’de en farklı başkan profili çizen insan benim, futbolculuktan geldim ve başkan oldum, diğer başkanların futbol geçmişi yok, yani çırak eğitimi almadığımız hiçbir işte patron olmadık.