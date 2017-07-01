Muharrem Usta Ersun Yanal'a garanti verdi: İlk kamp dönemi bitmeden transferleri bitireceğiz

Başkan Muharrem Usta, Türkiye’ye güzel haberlerle döndü... Bir süredir İtalya-Avusturya-Slovakya hattında görüşmeler yapan Bordo-Mavililer’in patronu, başta Kucka transferi olmak üzere birçok konuda önemli adımlar atmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkan Usta’nın gelişmeler hakkında teknik direktörü Ersun Yanal ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve son durumu aktardığı öğrenildi. Bu noktada lafın dönüp dolaşıp Kucka’ya geldiği ve Usta’nın da hocasıyla şu bilgiyi paylaştığı öğrenildi:

Yanal: Size güveniyorum

“Planladığımız takviyeler konusunda önemli mesafe aldık. Tamamının ilk kamp dönemi bitmeden yetişeceğinden emin olabilirsiniz. O nedenle kafanız rahat bir şekilde kampa gidin. Ben de sık sık sizinle görüşüp bilgiler alacağım, en uygun zamanda da kampta sizlerle beraber olacağım...”

Bu görüşmede teknik direktör Ersun Yanal’ın da Usta’ya, “Size güveniyorum. Yeni sezonun sisteminin şekillenmesi ve uyum içinde çalışmak için kadronun en kısa zamanda tamamlanması gerekli. Hepimizin hedefi ortak olduğuna göre sorun yok” yanıtını verdiği bildirildi.

Herkes Kucka için çalışıyor

Kucka ismi gündeme geldiğinden bu yana Trabzonspor’da sadece yöneticiler değil, takımın deneyimli Slovak oyuncusu Durica da adeta bir idareci gibi çalışmaya başlamıştı. Bu dev transfer kadrosuna bir Slovak oyuncu daha eklendi. Sezon başında transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle tam randıman alınamayan Bero’nun da Kucka ile görüştüğü ve Trabzonspor’a dair çok olumlu bilgiler aktarlığı ifade edildi. Bu durum da deneyimli futbolcunun kararında ciddi belirleyici olacak gibi görünüyor.