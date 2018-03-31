Başkanlık seçiminin yaşandığı Mısır’da Muhammed Salah’a tam 1 milyon oy çıktı

Liverpool’da bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Muhammed Salah, ülkesi Mısır’da ilginç bir şekilde öne çıktı.

Mısır’daki başkanlık seçimlerinde ülke futbolunun gurur duyduğu isimlerden Salah’ın adı da çıkması herkesi şaşırttı.

Mısır’da ciddi oranda bir kitlenin Salah ismini yazması büyük yankı uyandırdı. Goal.com’da yer alan haberde de ‘Başkan Salah’ başlığı atılarak yaşanan duruma vurgu yapıldı.

İki aday; Sisi ve Mustafa Musa’nın yarıştığı başkanlık seçiminde yüzde 92 oyla Sisi adı öne çıksa da hatırı sayılır rakamda Salah’ın adı da yazıldı. Salah’a 1 milyon oy çıktı.

Mısır Milli Takımı formasıyla 55 maçta 35 gol atan Salah, son 2018 Dünya Kupası’na giden ülkesine büyük katkı sunmuştu.