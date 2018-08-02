Basketbol Antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti
Basketbol Antrenörü Merih Çakıroğlu, tatilde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Tecrübeli antrenör Merih Çakıroğlu, hayatını kaybetti.
Daha önce Türk Telekom'da antrenörlük yapan Çakıroğlu, tatilde olduğu sırada kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan başsağlığı
Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim.
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