Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Ekim'de oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası Şampiyonu Banvit'in karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu  Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu, son lig ve THY Avrupa Ligi şampiyonu  Fenerbahçe Doğuş ile tarihinin ilk Türkiye Kupası zaferini yaşayan Banvit'in  karşılaşacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası ile başlayacak.
 
Ankara Spor Salonu'nda 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabakanın  saat, hakem ve yayın bilgileri ise henüz duyurulmadı.
 
İlki 1985'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen  Cumhurbaşkanlığı Kupası, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası'nın son  şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Ankara'da düzenlenen Türkiye  Kupası'nı müzesine götüren Banvit ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen  Fenerbahçe Doğuş, sezona kupayla başlamak için mücadele edecek.
 
En çok kazanan Anadolu Efes
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım unvanı  Anadolu Efes'te.
 
Lacivert-beyazlı ekip tarihinde 10 kez bu kupayı kazanarak bu alanda  en başarılı takım olarak öne çıkıyor. Bu organizasyonda 10 kez final oynama  başarısı gösteren Anadolu Efes ekip, müsabakaların tamamından galip ayrıldı.
 
Fenerbahçe Doğuş ise bugüne dek bu kupada 8 kez final oynayıp 6 kez  mutlu sona ulaştı. Tarihinin ilk zaferini geçen yıl Türkiye Kupası'nı kaldırarak  elde eden Banvit de Ankara Spor Salonu'nda ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası  mücadelesine çıkacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İçişleri Bakanlığından 'Yüzyılın İcadı' paylaşımı

İçişleri Bakanlığından 'Yüzyılın İcadı' paylaşımı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA