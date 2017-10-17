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Basketbolseverlere müjde! NBA maçları başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2017-18 sezonu, 18 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı oynanacak Cleveland Cavaliers-Boston Celtics ve Golden State Warriors-Houston Rockets maçlarıyla başlıyor.

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Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 72.  sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Ersan İlyasova, Ömer Aşık'tan sonra  Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da adım atmasıyla milli basketbolcu sayısının 4'e  yükseldiği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak.

2017-18 sezonunun ilk maçında, geçen yıl LeBron James önderliğinde  finale çıkan, bu yaz Cedi Osman'ı da renklerine bağlayan Cleveland Cavaliers ile  Cavaliers'ın önemli parçalarından Kyrie Irving'i kadrosuna katan Boston Celtics  mücadele edecek.

Aynı gün ayrıca Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond  Green'in bulunduğu kadrosuyla geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Golden State  Warriors, James Harden'ın yanına bir diğer all-star oyuncu Chris Paul'ü ekleyen  Houston Rockets'ı ağırlayacak.

Ersan, Furkan ve Ömer'in takımları, ikinci gün sahaya çıkacak.  Ersan'ın forma giydiği Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'e konuk olacak. NBA'deki  ilk maçına Philadelphia 76ers formasıyla çıkacak Furkan, başantrenör Brett  Brown'ın şans vermesi halinde Washington Wizards'a karşı mücadele edecek.

76ers-Wizards karşılaşmasında, son iki draftın 1 numaraları Ben  Simmons ve Markelle Fultz ilk kez resmi bir maçta oynayacak.

İltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn yüzünden şubat ayından bu  yana sahalardan uzak kalan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Ömer'in takımı  New Orleans Pelicans da Memphis Grizzlies'e konuk olacak.

Transferin hızlı ekipleri Cavaliers ve Celtics

2016-2017 sezonu öncesindeki yayın hakları anlaşmasıyla görülmemiş bir  seviyeye ulaşan "salary cap"in (ücret tavanı), 94,143 milyondan 99,093 milyon  dolara yükseldiği bu sezon da transfer bakımından hareketli geçti. Geçen yılın  Doğu Konferansı finalistleri Cavaliers ve Celtics başta olmak üzere bazı  takımlar, yaptıkları hamlelerle öne çıktı.

NBA'de dengeleri değiştirebilecek takas sonucu Isaiah Thomas, Jae  Crowder ve Ante Zizic'i Cavaliers'a gönderen Celtics, daha önce takımdan ayrılmak  istediğini belirten Kyrie Irving'i aldı. 2017'de ilk kez all-star seçilen Gordon  Hayward'ı da renklerine bağlayan Celtics, iddiasını ortaya koydu.

Thomas'ın, Irving'in boşluğunu doldurmasını uman Cavaliers, 2016'da  şampiyonluğa uzanan kadrosunu büyük ölçüde korudu. LeBron James'in 2012 ve  2013'te, Miami Heat'te şampiyonluk sevinci yaşadığı Dwyane Wade'in yanı sıra  Derrick Rose, Jeff Green gibi önemli isimleri de bünyesinde toplayan Cavaliers,  kadro derinliği konusunda rakiplerinin önüne geçti.

Son şampiyon Warriors, Durant, Curry, Thompson, Green'in etrafına  kurduğu kadroda değişikliğe gitmedi. Geçen yıl Batı Konferansı finalinde elenen  San Antonio Spurs ise Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tony Parker, Emanuel  Ginobili, Pau Gasol'ün bulunduğu kadrosuna Rudy Gay'i dahil etti.

Geçen sezon James Harden öncülüğünde Batı yarı finali oynayan Houston  Rockets, all-star oyun kurucu Chris Paul'ü kadrosuna katarak daha ileriyi  hedeflediğini gösterdi. 2016-17 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen  Russell Westbrook'un forma giydiği Oklahoma City Thunder da Paul George ve  Carmelo Anthony'yi alarak iddialı takımlar arasına girdi.

Paul Millsap'ın Denver Nuggets ile anlaşması ve Dwight Howard'ın  takasla Charlotte Hornets'e gitmesi, yazın dikkate değer transfer hamleleri  arasında yer aldı.

CSKA Moskova'dan ayrılan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'in Los  Angeles Clippers ile anlaşmasının yanı sıra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa  ulaşan İlk Türk kulübü unvanını alan Fenerbahçe'nin önemli parçaları Ekpe Udoh ve  Bogdan Bogdanovic de NBA'in yolunu tuttu. Basketbolseverler, Udoh'u Utah Jazz,  Bogdanovic'i ise Sacramento Kings formasıyla izleyecek.

Önemli tarihler

Bu yıl "NBA Global Games" kapsamında 3 karşılaşma, ABD veya Kanada  sınırları dışında yapılacak. 8 Aralık'taki Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder ve  10 Aralık'taki Miami Heat-Brooklyn Nets karşılaşmaları, Meksika'nın başkenti  Mexico City'de oynanacak. Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, 11 Ocak'ta  İngiltere'nin başkenti Londra'da karşı karşıya gelecek. 

NBA All-Star maçı, 19 Şubat 2018'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles  kentindeki Staples Center'da gerçekleştirilecek. 67. NBA All-Star maçında, her  yıl Doğu ve Batı Konferansı'ndan seçilen basketbolcuların karşı karşıya geldiği  müsabakadan farklı bir oyuncu seçimi yöntemi kullanılacak. All-Star maçı için  taraftarlardan en çok oyu alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncu,  konferanslardan bağımsız olarak takımlarına istedikleri oyuncuları seçebilecek.  Yeni formatta, her iki takım seçeceği bir hayır kurumu için mücadele edecek. 

30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 12 Nisan'da sona erecek.  16 takımın katılacağı play-off'lar 15 Nisan'da başlayacak. 2018 NBA final serisi  ise haziran ayında yapılacak.

Formalar ve mola sayısı değişti

NBA takımlarının bu sezon giyeceği formalara ilişkin bazı kural  değişiklikleri yapıldı. Buna göre, ev sahibi takımın alışılmış beyaz renk forma  yerine 4 forma seçeneğinden birini tercih edebilecek, deplasman takımı da ev  sahibinin formasından farklı bir rengi seçerek sahaya çıkabilecek.

Dört farklı türde formaya ek olarak takımlardan 8'i, bu sezon "Classic  Edition" adı verilen nostaljik formayı da giyebilecek. Takımlar ayrıca Nike  firmasının ürettiği yeni formalara, reklam da alabilecek.

Özellikle maçların son bölümündeki molalar yüzünden kaybolan oyunun  akıcılığını önlemek için bu sezondan itibaren mola süreleri ve sayıları  azaltılacak. Bu kural değişiklikleriyle ortalama bir NBA maçının süresinin, 2  saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya inmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda, alınabilecek azami mola sayısı 18'den 14'e düşürülecek  ve her takım en fazla 7 kez bu hakkını kullanabilecek. Oyunun son iki dakikasında  eskiden 3 mola alabilen takımlar, artık 2 kez mola hakkını kullanabilecek.  Eskiden 60 ve 90 saniye olmak üzere ikiye ayrılan molalar, 75 saniyeye  sabitlenecek. İkinci, dördüncü çeyrekler ve uzatmalarda takımlara verilen 3 mola  hakkı 2'ye indirilecek.

NBA'in "en"leri

En fazla şampiyon olan takım:

1. Boston Celtics: 17 kez

2. Los Angeles Lakers: 16

3. Chicago Bulls: 6

En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Bill Russell (Boston Celtics): 11

2. Sam Jones (Boston Celtics): 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8

4. K.C. Jones (Boston Celtics): 8

5. Tom "Satch" Sanders (Boston Celtics): 8

6. John Havlicek (Boston Celtics): 8

Aktif oyuncular arasında en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Tony Parker, Emanuel Ginobili (San Antonio Spurs): 4

2. LeBron James (Miami Heat / Cleveland Cavaliers), Dwyane Wade,  Udonis Haslem (Miami Heat): 3

Normal sezondaki takım rekorları:

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde  89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde  10,6)

En fazla sayı atılan maç: Detroit Pistons: 186 - Denver Nuggets: 184  (1983'te 3 kez uzatmaya giden, 370 sayının atıldığı maç, aynı zamanda bir takımın  en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: Milwaukee Hawks: 57 - Boston Celtics: 62 (1955)

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