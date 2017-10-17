Basketbolseverlere müjde! NBA maçları başlıyor

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 72. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Ersan İlyasova, Ömer Aşık'tan sonra Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da adım atmasıyla milli basketbolcu sayısının 4'e yükseldiği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak.

2017-18 sezonunun ilk maçında, geçen yıl LeBron James önderliğinde finale çıkan, bu yaz Cedi Osman'ı da renklerine bağlayan Cleveland Cavaliers ile Cavaliers'ın önemli parçalarından Kyrie Irving'i kadrosuna katan Boston Celtics mücadele edecek.

Aynı gün ayrıca Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green'in bulunduğu kadrosuyla geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors, James Harden'ın yanına bir diğer all-star oyuncu Chris Paul'ü ekleyen Houston Rockets'ı ağırlayacak.

Ersan, Furkan ve Ömer'in takımları, ikinci gün sahaya çıkacak. Ersan'ın forma giydiği Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'e konuk olacak. NBA'deki ilk maçına Philadelphia 76ers formasıyla çıkacak Furkan, başantrenör Brett Brown'ın şans vermesi halinde Washington Wizards'a karşı mücadele edecek.

76ers-Wizards karşılaşmasında, son iki draftın 1 numaraları Ben Simmons ve Markelle Fultz ilk kez resmi bir maçta oynayacak.

İltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn yüzünden şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Ömer'in takımı New Orleans Pelicans da Memphis Grizzlies'e konuk olacak.

Transferin hızlı ekipleri Cavaliers ve Celtics

2016-2017 sezonu öncesindeki yayın hakları anlaşmasıyla görülmemiş bir seviyeye ulaşan "salary cap"in (ücret tavanı), 94,143 milyondan 99,093 milyon dolara yükseldiği bu sezon da transfer bakımından hareketli geçti. Geçen yılın Doğu Konferansı finalistleri Cavaliers ve Celtics başta olmak üzere bazı takımlar, yaptıkları hamlelerle öne çıktı.

NBA'de dengeleri değiştirebilecek takas sonucu Isaiah Thomas, Jae Crowder ve Ante Zizic'i Cavaliers'a gönderen Celtics, daha önce takımdan ayrılmak istediğini belirten Kyrie Irving'i aldı. 2017'de ilk kez all-star seçilen Gordon Hayward'ı da renklerine bağlayan Celtics, iddiasını ortaya koydu.

Thomas'ın, Irving'in boşluğunu doldurmasını uman Cavaliers, 2016'da şampiyonluğa uzanan kadrosunu büyük ölçüde korudu. LeBron James'in 2012 ve 2013'te, Miami Heat'te şampiyonluk sevinci yaşadığı Dwyane Wade'in yanı sıra Derrick Rose, Jeff Green gibi önemli isimleri de bünyesinde toplayan Cavaliers, kadro derinliği konusunda rakiplerinin önüne geçti.

Son şampiyon Warriors, Durant, Curry, Thompson, Green'in etrafına kurduğu kadroda değişikliğe gitmedi. Geçen yıl Batı Konferansı finalinde elenen San Antonio Spurs ise Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tony Parker, Emanuel Ginobili, Pau Gasol'ün bulunduğu kadrosuna Rudy Gay'i dahil etti.

Geçen sezon James Harden öncülüğünde Batı yarı finali oynayan Houston Rockets, all-star oyun kurucu Chris Paul'ü kadrosuna katarak daha ileriyi hedeflediğini gösterdi. 2016-17 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Russell Westbrook'un forma giydiği Oklahoma City Thunder da Paul George ve Carmelo Anthony'yi alarak iddialı takımlar arasına girdi.

Paul Millsap'ın Denver Nuggets ile anlaşması ve Dwight Howard'ın takasla Charlotte Hornets'e gitmesi, yazın dikkate değer transfer hamleleri arasında yer aldı.

CSKA Moskova'dan ayrılan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'in Los Angeles Clippers ile anlaşmasının yanı sıra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İlk Türk kulübü unvanını alan Fenerbahçe'nin önemli parçaları Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic de NBA'in yolunu tuttu. Basketbolseverler, Udoh'u Utah Jazz, Bogdanovic'i ise Sacramento Kings formasıyla izleyecek.

Önemli tarihler

Bu yıl "NBA Global Games" kapsamında 3 karşılaşma, ABD veya Kanada sınırları dışında yapılacak. 8 Aralık'taki Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder ve 10 Aralık'taki Miami Heat-Brooklyn Nets karşılaşmaları, Meksika'nın başkenti Mexico City'de oynanacak. Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, 11 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da karşı karşıya gelecek.

NBA All-Star maçı, 19 Şubat 2018'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Staples Center'da gerçekleştirilecek. 67. NBA All-Star maçında, her yıl Doğu ve Batı Konferansı'ndan seçilen basketbolcuların karşı karşıya geldiği müsabakadan farklı bir oyuncu seçimi yöntemi kullanılacak. All-Star maçı için taraftarlardan en çok oyu alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncu, konferanslardan bağımsız olarak takımlarına istedikleri oyuncuları seçebilecek. Yeni formatta, her iki takım seçeceği bir hayır kurumu için mücadele edecek.

30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 12 Nisan'da sona erecek. 16 takımın katılacağı play-off'lar 15 Nisan'da başlayacak. 2018 NBA final serisi ise haziran ayında yapılacak.

Formalar ve mola sayısı değişti

NBA takımlarının bu sezon giyeceği formalara ilişkin bazı kural değişiklikleri yapıldı. Buna göre, ev sahibi takımın alışılmış beyaz renk forma yerine 4 forma seçeneğinden birini tercih edebilecek, deplasman takımı da ev sahibinin formasından farklı bir rengi seçerek sahaya çıkabilecek.

Dört farklı türde formaya ek olarak takımlardan 8'i, bu sezon "Classic Edition" adı verilen nostaljik formayı da giyebilecek. Takımlar ayrıca Nike firmasının ürettiği yeni formalara, reklam da alabilecek.

Özellikle maçların son bölümündeki molalar yüzünden kaybolan oyunun akıcılığını önlemek için bu sezondan itibaren mola süreleri ve sayıları azaltılacak. Bu kural değişiklikleriyle ortalama bir NBA maçının süresinin, 2 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya inmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda, alınabilecek azami mola sayısı 18'den 14'e düşürülecek ve her takım en fazla 7 kez bu hakkını kullanabilecek. Oyunun son iki dakikasında eskiden 3 mola alabilen takımlar, artık 2 kez mola hakkını kullanabilecek. Eskiden 60 ve 90 saniye olmak üzere ikiye ayrılan molalar, 75 saniyeye sabitlenecek. İkinci, dördüncü çeyrekler ve uzatmalarda takımlara verilen 3 mola hakkı 2'ye indirilecek.

NBA'in "en"leri

En fazla şampiyon olan takım:

1. Boston Celtics: 17 kez

2. Los Angeles Lakers: 16

3. Chicago Bulls: 6

En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Bill Russell (Boston Celtics): 11

2. Sam Jones (Boston Celtics): 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8

4. K.C. Jones (Boston Celtics): 8

5. Tom "Satch" Sanders (Boston Celtics): 8

6. John Havlicek (Boston Celtics): 8

Aktif oyuncular arasında en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Tony Parker, Emanuel Ginobili (San Antonio Spurs): 4

2. LeBron James (Miami Heat / Cleveland Cavaliers), Dwyane Wade, Udonis Haslem (Miami Heat): 3

Normal sezondaki takım rekorları:

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde 89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde 10,6)

En fazla sayı atılan maç: Detroit Pistons: 186 - Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden, 370 sayının atıldığı maç, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: Milwaukee Hawks: 57 - Boston Celtics: 62 (1955)