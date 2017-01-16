Aziz Yıldırım'dan Serkan Çınar ve arkadaşlarına tepki

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında Aziz Yıldırım fırtınası yaşandı.

AZİZ YILDIRIM HAKEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin devreye 2-1 geride girmesinin ardından, karşılaşmanın ilk yarısında penaltılarını vermediğini söylediği hakem Serkan Çınar'a tepki göstermek amacıyla hakem soyunma odasının önüne gitti. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fenerbahçe başkanı, burada yüksek sesle hakemlere tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM PFDK'YA SEVK EDİLECEK

Aziz Yıldırım bu hareketi ile birlikte bir kez daha ceza ile karşı karşıya kaldı. Maçın temsilcisinin deneyimli idarecinin sözlerini raporlaması durumunda PFDK'ya sevkedilecek olan Aziz Yıldırım'a, kuruldan ciddi bir ceza gelmesi söz konusu...

"SAHANIN ORTASINA SANDALYE KOYARIM''

Yıldırım, "Emeklerimize yazık ediyorsunuz. O penaltıyı nasıl çalmazsın? Yazık değil mi bu kadar insana? Ne biçim maç yönetiyorsunuz! Böyle hakemlik olmaz. Saha ortasına sandalye koyarım size maç yönettirmem!" diyerek çıkıştı.