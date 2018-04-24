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Baskonia: 88 Fenerbahçe Doğuş: 83

THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 88-83 yenildi, seri 2-1'e geldi.

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THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final serisinin 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımı ile karşı karşıya geliyor. Fernando Buesa Arena'da oynanan ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanan mücadele öncesi Fenerbahçe Doğuş seride 2-0 üstün durumda bulunuyor. 3 galibiyete ulaşacak takımın Final-Four'a yükseleceği serinin ilk 2 maçını Fenerbahçe Doğuş sahasında 82-73 ve 95-89 kazanmıştı. Gerekirse serinin 4. maçı 26 Nisan Perşembe günü yine İspanya'da oynanacak.

BASKONIA 88-83 FENERBAHÇE DOĞUŞ

1. Periyot Sonucu: 19-20

2. Periyot Sonucu: 47-38 (28-18)

3. Periyot Sonucu: 67-66 (20-28)

Salon: Fernando Buesa Arena (İspanya)

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Baskonia: Janis Timma, Marcelo Huertas, Rodrigue Beaubois, Tornike Shengelia, Vincent Poirier

Başantrenör: Pedro Martinez

Fenerbahçe Doğuş: Bobby Dixon, Brad Wanamaker, Jan Vesely, Jason Thompson, Nikola Kalinic

Başantrenör: Zeljko Obradovic

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