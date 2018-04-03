Batalla Bursaspor'dan ayrılıyor
Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Batalla bu sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı...
Bursaspor'un tecrübeli yıldızı sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı. Bu sezon 23 maçta 4 gol ve 6 asist ile toplam 10 gole katkıda bulunan 33 yaşındaki orta saha geçen yılı ise 31 karşılaşmada 9 gol ve 6 asist ile tamamlamıştı. Sezon sonunda futbol yaşantısına Arjantin'de devam etmesi beklenen tecrübeli futbolcunun takımda kalması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.
(Açık Mert Korkusuz)
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