Batshuayi atıyor, Dortmund kazanıyor

Almanya Ligi'nde 27. hafta maçında Borussia Dortmund ile Hannover 96 karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Borussia Dortmund oldu.

BATSHUAYI, DORTMUND'DA DURDURULAMIYOR

Borussia Dortmund, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin 24. dakikada attığı golle galibiyete ulaştı. Sezonun ilk yarısında Chelsea fıormasıyla İngiltere Premier Lig'de 2 gol atan Belçikalı Batshuayi, Dortmund formasıyla Almanya Ligi'nde 6 kez fileleri havalandırdı.

ÖMER TOPRAK İKİNCİ YARI OYNAMADI!

Dortmund'da milli futbolcumuz Ömer Toprak maça ilk 11'de başladı ancak sakatlandığı için ikinci yarının hemen başına yerini Sokratis Papastathopoulos'a bıraktı. Nuri Şahin ise maça yedek başladı ancak mücadelede forma giyemedi.

Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 48'e yükseltirken, Hannover 36 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Borussia Dortmund, Bayern Münih'e konuk olacak. Hannover, Leipzig'i ağırlayacak.