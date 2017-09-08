Batuhan Karadeniz: Skenderbeu'ya değil, İsviçre’ye gidebilirim

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor forması giyen ve şuan serbest durumda bulunan Batuhan Karadeniz, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer sezonu tamamlanmadan bir takıma imza atacağını söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, “Skenderbeu ile görüşmedim, anlaşmadım. Serbest statüsünde olduğum için takımlarla görüşebiliyorum. Transfer sezonu bitmeden geleceğim şekillenecek. İsviçre’ye gidebilirim” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)