Batuhan Karadeniz'in Trabzonspor pişmanlığı

TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un golcüsü Batuhan Karadeniz, birçok konuda açıklamalar yaptçı

Şanlıurfaspor takımında ortaya koyduğu performanstan bahseden Batuhan Karadeniz, "Biz futbolcular her şeyden önce aldığımız ücretin karşılığını vermek istiyoruz. Şanlıurfaspor büyük bir camia, elimden geleni yapmak istiyorum. Ben buraya geldiğim zaman kamp dönemini geçirmemiştim. Ağır bir sakatlık yaşamıştım ve kasığımı yırtmıştım. Kupa maçları hazır olmayan oyuncular için iyi bir süreç oluyor. Bu haftada zorlu Ümraniyespor deplasmanı var. Ümraniyespor formda bir ekip, biz de güçlü takımız her şeyden önce kazanmak istiyoruz. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumunda bence burada oynamak daha iyi olacak. Ben kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

"İYİ HOCALARLA ÇALIŞTIM"

Kariyer planlaması ve Beşiktaş dönemiyle ilgili olarak ise Karadeniz, "Beşiktaş'ta oynamak çok güzeldi. Beşiktaş'tan ayrılırken de kulübüme belirli bir ücret kazandırdım. Ben bu zamana kadar hayatımda yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. İnsan her zaman büyük takımda oynamak ister. Futbol başarıya endeksli her şeyi zaman gösterecek ama şu anda Şanlıurfaspor'da mutlu ve huzurluyum. İyi teknik adamlarla çalıştım bu konuda şanslı bir futbolcuyum. Geriye dönüp baktığımda Trabzonspor'a daha faydalı olabilirdim bu konuda üzgünlük ve pişmanlık yaşadım" ifadelerini kullandı.

(Radyospor)