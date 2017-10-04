Batur Altıparmak: Bu olayı dışarıya sızdıran eninde sonunda yakayı ele verecektir

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'da yayınlanan "Haber Aktif" programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

2-2 sona eren Trabzonspor maçının ardından Caner ile Talisca arasında yaşananlara da değinen Batur Altıparmak'ın sözleri şöyle:

- Fazla abartıldığını düşünüyorum. 12 sene profesyonel futbol oynadım. Bana "Sen çok yumuşaksın, kavga etmiyorsun" derlerdi. Benim bile 8-10 tane soyunma odası tartışmam olmuştur. Futbolun içinden gelen insanlar bunu çok iyi anlar. Nabız 170-180'e çıkmış, galip gelememişsin. Bazı sözler söylenebilir, arbede de olabilir ancak uçan tekme, kavga, yumruk olmaz. Yumruk falan olursa orada kalmaz o iş. Terkrar patlak verir bir yerde.

- Trafikte biri gelip size bir şeyler söylerse, yerinizde durabiliyor musunuz? Kim sağlayabiliyor öfke kontrolünü? Edenler zaten sorun yaşamıyor. Her insanda etkileri farklı olabilir. Futbolcular bazı hatalar da yapabilir, önemli olan ders çıkarmaktır. Caner özünde iyi bir çocuk. Çok hırslı bir oyuncu, gözü görmüyor sahada bir şeyi. Sürekli kazanmak istiyor.

- Milli takım kampında Burak ie birlikte yürüyorlar. Fotomantaj yapılmış. Caner'in bacağında, kollarında morluklar ve çürükler var. Orijinal fotoğrafı biliyoruz. Nasıl bir algı oynaması yapabiliyoruz? İnsanlar Twitter'daki haberlere inanmasınlar. Biraz araştırma yapsınlar. Bir fotoğraf, kavga etmiş morluklar olmuş gibi. Maalesef insanlar algı oynaması yapıyor. Algı oynaması ile insanlar yanlış yönlendiriliyor.

- Gruplar birbirleriyle kavga-dövüş halinde. Eski rekabet kalmadı. Türkiye'de hep bel altı vurmaya çalışıyoruz. Önce örf ve adetlerimize sahip çıkacağız. Hep bel altı vuranlar var. Gelirler size bel altı vururlar bir gün, bunu da net bir şekilde söyleyeyim.

"Bu olayı dışarıya sızdıran eninde sonunda yakayı ele verecektir"

- Kalabalık ortamlarda kimi ne söylediğini bilemezsiniz. Bunu öğrenmek için taktikler vardır. Ben de 1-2 defa iş hayatımda yaptım. Bu olayı dışarıya sızdıran eninde sonunda yakayı ele verecektir diye düşünüyorum. Eskiden birisi size suç atıyorsa, bunu kanıtlamak zorundaydı. İnsanların şimdi suçsuz olduğu zaman suçsuz olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

- Arda ile Caner kavga etmişti. Yakın arkadaşlar değil mi hala? Örnekler veriyorum. Önemli olan bu olayları ileriye taşımamaktır. Adrenalin ve nabız yükselince ister istemez böyle hareketler olabilir. Saha dışına çıkarmamak lazım, büyütmemek lazım.

- İnsanlar görmedikleri şeylere inanmasınlar, gördükleri şeye inansınlar. İnsanların özel hayatlarına girmesinler. Futbol yorumlansınlar. Yanlışlar olacaktır, doğrular da olacaktır. Doğruları alkışlasınlar, yanlışları eleştirsinler. Yanlışları eleştirirken de bel altı vurmasınlar. Seviyeli eleştiri lazım. Oyuncular da yaptıkları hatalardan ders alabilirler, almalıdırlar da.