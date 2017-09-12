Batur Altıparmak: Takım arkadaşları Selçuk İnan'ı çok seviyor

Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra taraftarların sevgilisi haline gelen Muslera'dan kaptanlık pazubandını alan Selçuk İnan sarı kırmızılı camiadan büyük tepki toplarken, milli futbolcu hakkında özellikle sosyal medyada sert yorumlar yapıldı. Roma’nın efsane kaptanı Totti'nin Keita videosuyla Selçuk İnan'a göndermede bulunan taraftarlar 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu topa tutarken, Selçuk İnan'ın yaşanılan son durumdan büyük rahatsızlık duyduğu, hatta oyuncunun Ocak ayını beklediği öğrenildi.

Selçuk İnan hakkında yapılan ağır eleştirilere cevap veren menajer Batur Altıparmak, özellikle sosyal medyaya ateş püskürdü. Selçuk’un üzerine organize bir şekilde gidildiğini söyleyen Altıparmak, oyuncunun Galatasaray'dan ayrılmayacağını yinelerken, 6 yılda 10 kupa kaldıran Selçuk İnan’ın bunları hak etmediğini ifade etti.

İŞTE BATUR ALTIPARMAK’IN AÇIKLAMALARI…

“Selçuk İnan'a büyük haksızlık yapılıyor. Oyuncu Galatasaray'da 6 yılda 10 kupa kaldırdı. Bakın Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok. Muslera 6 kupa, Sabri ve Hakan Balta yanlış bilmiyorsam 15 kupa kaldırmış, bunların 10 tanesini Selçuk İnan'la almışlar. Selçuk’un bu sezondan hariç 1 yıl daha sözleşmesi var ve kesin olarak Galatasaray'da kalacak. Her yıl ortalama 40 maça çıkan oyuncuya büyük yanlış yapılıyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor, kim gol atsa Selçuk'un yanına gidip ona sarılıyor.”



(SonSayfa.com.tr)