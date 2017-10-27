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Bayern Münih Alex Timossi Andersson'u transfer etti

Bayern Münih, 2001 doğumlu Alex Timossi Andersson'u 1 Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere transfer ettiğini açıkladı.

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İsveç U-16 Milli Takımı'nda da forma giyen Andersson, bu yıl Ocak ayında Helsingborg'un A takımına yükselmişti.

Bayern Münih, İsveç futbolunun genç yeteneklerinden Alex Timossi Andersson'u renklerine bağladı. Ancak 19 Ocak 2001 doğumlu olan futbolcunun Münih günleri yaşı dolayısıyla 1 Temmuz 2019'da başlayacak.

İsveç U-15 Milli Takımı'nda 4 maçta 6 gol, U-16 Milli Takımı'nda da 7 maçta 2 golü bulunan Andersson, bu yıl Ocak ayında Helsingborg A takımına yükselmiş ve profesyonel kadroya girmişti.

Bayer Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Alex Timossi Andersson çok yetenekli bir futbolcu. Yoluna Bayern'de devam edecek olması bize de heyecan veriyor.

Buraya gelene kadar, Helsingborg'da oynayacak, alıştığı ortamda kendini geliştirmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

(NTV Spor)

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