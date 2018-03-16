Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness: Eğer maç 11’e 11 oynansaydı farklı bir sonuç görebilirdik

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness ve Sport Bild dergisinin Bayern Münih muhabiri Tobias Altschäffl, Beşiktaş’ın ilk maçta erken 10 kişi kalmasının turun kaderini Bayern lehine değiştirdiğinin altını çizdi.

BAŞKAN’DAN DOBRA CEVAP

BEŞİKTAŞ, rekorlarla ve Türk futbolu adına tarihi başarılarla dolu bir Şampiyonlar Ligi sezonunu geride bıraktı. Siyah-Beyazlılar, Bayern Münih’e 5-0 ve 3-1’lik skorlarla elendi ama Münih’teki ilk maçta Vida 16. dakikada kırmız kart görmeseydi her şey çok farklı olabilirdi. Bunu biz demiyoruz; Bayern Münih’in başkanı Uli Hoeness bizzat kendisi söylüyor. Maç çıkışı Vodafone Park’ın koridorlarında karşılaştığım Hoeness’e herkesin aklının bir köşesinde kalan o soruyu sorma fırsatı buldum.

11’E 10’DA BİLE ETKİLİ OLDULAR

TAKIMININ soyunma odasını aradığı için fazla konuşma şansı bulamadığım Bayern Başkanı, “İlk maçta Beşiktaş erken kırmızı kart görmeseydi daha farklı bir sonuçla karşılaşabilir miydik?” şeklindeki soruma, “Kesinlikle evet diyebilirim. Eğer maç 11’e 11 oynansaydı farklı bir sonuç görebilirdik. Hatta 11-10 kaldıklarında bile pozisyona girebildi. Beşiktaş için gerçekten büyük şanssızlık oldu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Beşiktaş’la ileride yine karşılaşmak isteriz” cevabını verdi.

İLK GOLÜ BEŞİKTAŞ KAÇIRMIŞTI

ALMANLAR’IN yüksek tirajlı futbol haber dergisi “Sport Bild”in Bayern Münih muhabiri Tobias Altschäffl da Hoeness’ten farklı düşünmüyor: “Bayern’in 5-0’dan sonra bile 6. golü araması, Alman olmamızla ilgili değil. Manchester United bizi Şampiyonlar Ligi finalinde son 1 dakikada attığı 2 golle yenmişti. O yüzden son düdük çalana kadar iş bitmez. Beşiktaş ilk maçta erken 10 kişi kalmasaydı farklı bir sonuç olabilirdi. Hatta ilk golü de onlar kaçırmıştı. Turu belki yine geçerdik ama skor kesinlikle farklı olurdu.”

(Gunes)