Bayern Münih, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı 5-0 kazanarak tur biletini ilk maçta cebine koyan Bayern Münih, yarın oynanacak olan rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını da tamamladı. Vodafone Park'ta Teknik Direktör Jupp Heynckess yönetiminde yapılan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın kalan bölümü ise taktik ağırlıklı olarak geçti.