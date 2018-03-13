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Bayern Münih, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Vodafone Park’ta yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı 5-0 kazanarak tur biletini ilk maçta cebine koyan Bayern Münih, yarın oynanacak olan rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını da tamamladı. Vodafone Park'ta Teknik Direktör Jupp Heynckess yönetiminde yapılan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın kalan bölümü ise taktik ağırlıklı olarak geçti.

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