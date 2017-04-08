Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti
Almanya Bundesliga'da haftanın maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı! Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u ağırladı. Almanya'da haftanın maçı olarak gösterilen zorlu maçta Bayern, Dortmund'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
28. maçında 21. galibeyitini alan Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Franck Ribery, 10 ve 68. dakikada Robert Lewandowski ve 49. dakikada Arjen Robben attı.
Borussia Dortmund'un tek golünü 20. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti. Dortmund'da Milli futbolcu Emre Mor, 59. dakikada Ousmane Dembele yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 68'e çıkarttı ve 10 puan farkla liderliğini korudu. Dortmund ise 50 puan ile 4. sırada kaldı.
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