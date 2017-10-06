Bayern Münih, Carlo Ancelotti'nin yerine sezon sonuna kadar Jupp Heynckes'i getirdi

Bavyera ekibi, sezon sonuna kadar Jupp Heynckes'i teknik direktörlüğe getirdiğini resmen duyurdu.

2013 yılında Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra emekli olduğunu açıklayan 72 yaşındaki teknik direktör, 4 yıl sonra Bayern'e döndü.

"BAYERN KALBİMDEKİ TAKIM"

Tecrübeli teknik adam geri dönmesiyle ilgili ''Başka bir takım için dönmezdim ama Bayern kalbimdeki takım. Takımı çalıştırmak için sabırsızlanıyorum'' ifadelerini kullandı.