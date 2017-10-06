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Bayern Münih, Carlo Ancelotti'nin yerine sezon sonuna kadar Jupp Heynckes'i getirdi

Bayern Münih, Carlo Ancelotti’den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

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Bavyera ekibi, sezon sonuna kadar Jupp Heynckes'i teknik direktörlüğe getirdiğini resmen duyurdu.

2013 yılında Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra emekli olduğunu açıklayan 72 yaşındaki teknik direktör, 4 yıl sonra Bayern'e döndü.

"BAYERN KALBİMDEKİ TAKIM"

Tecrübeli teknik adam geri dönmesiyle ilgili ''Başka bir takım için dönmezdim ama Bayern kalbimdeki takım. Takımı çalıştırmak için sabırsızlanıyorum'' ifadelerini kullandı.

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