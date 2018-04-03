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Bayern Münih deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 2-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk mücadelesinde Sevilla ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Sevilla karşılaşmanın 32. dakikasında Pablo Sarabia ile öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Sergio Escudero oldu.

Sevilla'nın üstünlüğü yalnızca 5 dakika sürdü. Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Mücadelenin 68. dakikasında ise sahneye Thiago Alcantara çıktı. Alcantara'nın golüyle öne geçen Bayern Münih, kalan dakikalarda kalesini gole kapamayı başardı.

Bayern Münih, geriye düştüğü mücadelede Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve yarı final için önemli bir avantaj yakaladı.

Rövanş mücadelesi ise 11 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

(Sporx)

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