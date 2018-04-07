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Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 4-1 mağlup etti ve bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Bundesliga'da 2017-18 sezonunda bitime 5 hafta kala Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti.

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Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Bayern Münih, ligin bitimine beş hafta kala; üst üste altıncı, toplamda ise 28. şampiyonluğunu ilan etti.

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