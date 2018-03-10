Bayern Münih evinde Hamburg'u 6-0 mağlup etti
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da Hamburg'u 6-0 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Hamburg'u 6-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Hamburg'u ağırladı.
Bavyera ekibi, 8 ve 81. dakikalarda Franck Ribery, 12, 19 ve 90. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ve 55. dakikada Arjen Robben'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Hamburg ise 18 puanda kaldı.
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