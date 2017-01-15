Niklas Süle ve Sebastian Rudy gelecek sezondan itibaren Bayern forması giyecek
Bayern Münih, Hoffenheim'da forma giyen Niklas Süle ve Sebastian Rudy'yle sezon sonundan geçerli olmak üzere anlaşma sağladı.
Bayern Münih, Bundesliga'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Niklas Süle ve takım arkadaşı Sebastian Rudy'le anlaşmaya vardığını duyurdu.
Bundesliga devi, iki futbolcunun transferinin sezon sonunda gerçekleşeceğini açıklarken, Hoffenheim da sosyal medya hesabından transferi doğruladı ve iki futbolcusuna başarı diledi.
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