Bayern Münih, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi
Bayern Münih Carlo Ancelotti’nin görevine son verildiğini resmen duyurdu.
Bundesliga’ya istediği gibi başlayamayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde PSG’den fark yiyen Bayern Münih’te teknik direktör Carlo Ancelotti’nin görevine son verildi.
Alman ekibinin kurmayları bugün konuyla ilgili bir toplantı yaptı ve toplantıdan İtalyan hocayla yolların ayrılması kararı çıktı. Ayrılık kararı Bayern Münih’in resmi hesaplarından da duyurulurken, tecrübeli teknik adamın yerine geçici olarak yardımcısı Willy Sagnol’un teknik direktörlük koltuğunda oturacağı da bildirildi.
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