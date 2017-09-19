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Bayern Münih Manuel Neuer'den yeni yıla kadar faydalanamayacak

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Neuer, ocak ayına kadar yeşil sahalardan uzak kalacak.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sol ayağından sakatlanan Neuer, ameliyat edildi.

Kulübün yönetim kurulu başkanı Karl Heinz Rummenigge, Neuer'in sakatlanmasından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi hep beraber ileriye bakacağız. Manuel, ocak ayında eski gücüyle tekrar hazır olacak." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki kaleci geçen sezon nisan ayında sol ayağından sakatlanmış, bu sezon 3 hafta önce Werder Bremen ile oynanan maçta yeniden forma giymeye başlamıştı.

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