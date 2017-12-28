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Bayern Münih Sandro Wagner'den sonra Yannick Carrasco'yu transfer ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Yannick Carrasco için devreye girdi.

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Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman devi Bayern Münih'te hareketli saatler yaşanıyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti. Bayern Münih, transferdeki ikinci bombayı Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu alarak patlatmayı planlıyor. 

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Atletico teknik direktörü Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcunun satışına izin verdi. İspanyol ekibi olan sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla Bayern Münih'in İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

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